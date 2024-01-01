Цветы с ДОСТАВКОЙ в Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевку
У каждого из вас в жизни случаются праздники и счастливые события, торжественные мероприятия и необходимость порадовать родных и близких приятным сюрпризом. Компания «КупитьЦветы», основное направление деятельности которой - услуги флористов, доставка цветов, букетов и шаров по Подмосковью, в том числе в Пушкино, Королев, Мытищи, Красноармейск, Ивантеевке, помогает реализовывать благие порывы, делать праздник по-настоящему незабываемым, а повседневность раскрашивать в яркие краски.
Для того чтобы воспользоваться услугами флористов с безупречным вкусом и оперативных курьеров в Пушкинском районе достаточно воспользоваться следующими контактами:
+7 (985) 777 07 24, +7 (916) 940 00 08
E-mail: vip.cvetochka@bk.ru
Любое обращение с заказом букета, просьбой о доставке цветов и шаров рассматривается компетентными менеджерами, которые помогают определиться со стилем, смыслом и значением, цветовой гаммой и стилем под каждое событие и для каждого одариваемого индивидуально. Все это возможно потому, что компания «КупитьЦветы» объединяет все необходимые компоненты для решения подобных задач – креативных флористов, оперативных и точных курьеров, сервис по подбору и продаже воздушных шаров и фигур. Остается только добавить, что сплоченная команда профессионалов осуществляет свою работу круглосуточно, следовательно, цветы и шары будут доставлены тогда, когда это необходимо клиенту.
Доставка цветов по Москве и Подмосковью: условия
Условия для заказа цветов, букетов и шаров с последующей их доставкой к определенной дате, времени и по указанному месту не сложны: достаточно оставить заявку по вышеуказанным телефонам или отправить ее по электронной почте, оплатить указанную в каталоге или согласованную с менеджером сумму, назвать число, время и место доставки.
Для потенциальных клиентов важно знать о том, что не имеет практического значения само место, куда необходимо доставить цветы: это может быть дом, квартира, офис, ресторан, общественное место, концертный зал и т. п.
Мы доставляем цветы и букеты в Пушкино, Королев, Мытищи за 1-2 часа с момента подтверждения оплаты заказа.
Возможна доставка к конкретному времени – началу мероприятия, завершению концерта, к кульминации торжества.
Как только заказ исполнен и букет, подарок и шары переданы вручающему или адресанту, в тот же момент на электронную почту или телефон заказчика поступает сообщение об исполнении.
Преимущества работы с компанией
- Планирование действий. Заказчики могу указать точное время доставки с тем, чтобы вручить свежий букет в самый подходящий момент.
- Экономия времени. Нет необходимости в личном посещении магазина для того, чтобы купить цветы.
- Бережная доставка. Цветы и букеты доставляют в специальном автотранспорте и контейнерах, не допускающих утраты оригинального вида.
- Срочная доставка. Выбрать букет можно загодя, а вот доставить его иногда необходимо в считанные минуты. Для таких случаев работает служба срочной курьерской доставки в компании «КупитьЦветы». Отличие работы с подобными заявками отличается сроком обработки, которая для обычных ситуаций составляет 2 часа с момента поступления. В срочных случаях этот период сокращается до минимума – 30 минут, а потому выбранные и оплаченные букет и шары будут оперативно доставлены в нужный адрес.
- Полная конфиденциальность. В правилах компании сохранять всю личные данные и информацию, касающуюся самого заказа.